Mondiali Qatar 2022, a Zurigo decisi i gironi di qualificazione per le squadre euopee. Italia nel girone C con altre 4 nazioni



Sulla strada per i Mondiali Qatar 2022 l’Italia triverà la Svizzera, l’Irlanda del Nord, la Bulgaria e la Lituania. Somno queste le avversatie del girone di qualificaziokne appena sorteggiato a Zurigo.

Ecco il tabellone completo:

GIRONE A Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbajian



GIRONE B Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo



GIRONE C ITALIA, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania



GIRONE D Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia Herzegovina, Kazakistan

GIRONE E Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia

GIRONE F Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldavia



GIRONE G Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lituania, Gibilterra



GIRONE H Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

GIRONE I Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, San Marino

Sono 13 i posti riservati alle squadre europee per i prossimi Mondiali di calcio: 10 andranno alle vincitrici dei dieci gironi di qualificazione. Le altre tre qualificate uscirannodai playoff in programma a marzo 2022 con la formula della gara unica in due turni, semifinale e finale. A partecipare saranno le 10 seconde classificate dei gironi più le due migliori vincitrici di Nations League non qualificate.

Le gare di qualificazione per i Mondiali Qatar 2022 per l’Italia cominceranno nel prossimo mese di marzo (il calendario è ancora da stabilrie). Ma gli azzurri avranno anche l’impegno degli Europei 2021 a giugno, con le prime gare tutte in casa, e poi la semifinale ed eventuale finale di Nations League.

Un tour de force che chiama ad un grande lavoro i giocatori, ma anche Roberto Mancini. Il ct azzurro, intervistato da Sky Sport, ha commentato così il girone: “La Svizzera è una squadra ostica, non sarà semplice mentre le altre sono più abbordabili. Nel gruppo si vince per uno o due punti, le partite devono essere affrontate con la massima concentrazione sempre”.

Mancini si è augurato di avere a disposizione il lungodegente Zaniolo già nella prima fase delle qualificazioni, ma non gli mette fretta. Più in generale “sono venuti fuori tanti giocatori e faremo le nostre valutazioni definitive a maggio, sperando che non ci siano infortuni. Andremo all’Europeo per vincere ma sappiamo che ci vuole anche un po’ di fortuna. Basta una partita sbagliata per essere fuori”.