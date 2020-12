Miriam Leone, spacco inguinale: niente sotto l’abito – FOTO

Miriam Leone, spacco inguinale: niente sotto la giacca come si vede nella Foto pubblicata proprio pochi istanti fa. L’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana conferma di essere davvero incantevole.

Miriam Leone è, senza ombra di dubbio tra le donne più attraenti e desiderate della televisione italiana. La splendida attrice, conduttrice televisiva ed ex modella catanese vanta al momento 1,3 milioni di follower su Instagram, dove regala spesso spettacolo con scatti sempre parecchio intriganti. Proprio come quello pubblicato pochi istanti fa, con in didascalia queste parole: “Collaborazioni belle con marchi pieni di storia e made in Italy (se non conoscete la storia del fondatore Salvatore Ferragamo vi consiglio di recuperarla!)🦋“.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta balla col vestitino rosso: il dettaglio spiazza i fan – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam Leone da sogno su Instagram: niente sotto l’abito – FOTO

Nella Foto in questione, si vede la Leone indossare una giacca nera di pelle lunga che, però, presenta uno spacco a dir poco accattivante. L’attenzione dei suoi fan, infatti, è tutta rivolta lì e la mise della 35enne siciliana lascia davvero poco spazio all’immaginazione del popolo maschile di Instagram. Ecco la Foto pubblicata proprio pochi istanti fa sulla pagina della bravissima e attraente attrice:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Elisabetta Canalis rosso fuoco davanti al camino: che curve – FOTO

Potrebbe interessarti anche —-> Lucia Javorcekova si rilassa a Tulum: si vede proprio tutto – FOTO