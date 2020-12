La Ministra Lamborghese ha scoperto di essere positiva mentre era impegnata in una riunione del consiglio dei ministri. Una storia davvero incredibile.

Il Covid-19 è senza dubbio una malattia molto infida che, come abbiamo imparato in questi mesi, si intrufola ovunque con una facilità davvero disarmante, che non può che farci riflettere e anche parecchio sulle nostre abitudini. Il fatto che la malattia nata nei mercati della carne di Wuhan sia cosi aggressiva e si diffonda con queste facilità, come tutti sappiamo, ha spinto i governi di tutto il mondo a promuovere l’isolamento e tutti i comportamenti necessari atti a proteggere se stessi e chi ci sta intorno. Pochissimi minuti fa, mentre era impegnata in una riunione del consiglio dei ministri, la ministra Lamborgese ha scoperto di essere positiva al Covid-19. Secondo quanto scritto da Repubblica, tale scoperta sarebbe avvenuta con il ministro che leggeva online un giornale, mentre era in riunione. La seduta è stata subito sospesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Bozza Recovery Fund, piano da 196 miliardi per l’Italia: green al primo posto

Ministra Lamorgese si scopre positiva al Covid-19 durante il consiglio dei ministri

Inevitabilmente i danni che potrebbero essere stati fatti sono importanti. La vicinanza e la concentrazione di persone che parlano e interagiscono, ovviamente sempre tenendo conto delle linee guida dell’OMS, sono parecchie. E infatti ora anche gli altri politici e membri del consiglio presenti sono in una situazione delicata. In particolare, riporta Adnkronos, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede andranno in isolamento, perché erano seduti accanto alla ministra Lamorgese. Anche per il presidente Conte ci sarà un tampone nelle prossime ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, Molise: nuove misure restrittive per scuole e trasporti