Milano, l’annuncio di Sala: “Mi ricandiderò come sindaco”

È arrivato l’annuncio da parte di Giuseppe Sala: “Mi ricandiderò a sindaco di Milano”. Il messaggio è stato lanciato sui suoi canali social

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma ora è arrivata l’ufficialità anche da parte del diretto interessato: Giuseppe Sala si ricandiderà a sindaco di Milano. L’attuale primo cittadino del capoluogo lombardo ha utilizzato i suoi canali social per annunciare ufficialmente la decisione presa ai cittadini.

“Ho preso la decisione di ricandidarmi per la carica di sindaco di Milano. Come sottolineato a più riprese, volevo prima essere sicuro di avere le energie fisiche e mentali per impegnarmi in un altro quinquennio“ le parole utilizzate: “Ora penso di poter dire che posso farcela, anzi sento che è quello che voglio ed è per questo motivo che, al termine di questa riflessione, ho deciso di ricandidarmi“.

Milano, Sala si ricandida: “Fiero di aver guidato la città in questo periodo”

Giuseppe Sala si ricandiderà come sindaco di Milano. L’annuncio è arrivato poco fa tramite i suoi canali social ufficiali. “Sono fiero di aver guidato la città in un periodo così particolare. Di questo quinquennio, ho vissuto quattro anni estremamente gloriosi ed un ultimo difficilissimo. Do per scontato che non tutti saranno d’accordo, ma sono fierissimo di come ho gestito il tutto” ha continuato Sala: “I fatti dicono che Milano ha vissuto una fase di crescita straordinaria, imponendosi all’attenzione del mondo per la sua attrattività“.

Sulla nuova candida, invece, l’attuale sindaco si è così espresso. “Mi candido ad ottenere nuovamente la vostra fiducia, per guidare Milano verso una nuova trasformazione. Non ho preso questa decisione per completare il lavoro intrapreso in questi cinque anni, ma per avviare una nuova fase. Sarà difficile, faticoso, ma riporterà Milano ad essere una fonte d’ispirazione per il nostro Paese, per l’Europa e per il mondo” le sue parole.

