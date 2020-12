Manerbio, anziano morto a terra in un ospedale: aveva un livido in testa

Trovato morto a terra un anziano all’ospedale Orso Reale di Manerbio, in provincia di Brescia, dov’era ricoverato per la frattura del femore

Secondo quanto riportato da Sky Sport, un anziano è stato trovato senza vita ai piedi del suo letto d’ospedale e con anche un livido sul capo. Il novantaquattrenne era ricoverato all’ospedale Orso Reale di Manerbio, nel bresciano, dov’era stato ricoverato per la frattura del femore.

Manerbio, anziano morto in ospedale: parla la famiglia

La direzione dell’ospedale in provincia di Brescia ha fatto scattare un’indagine interna ed ha disposto l’autopsia.

La famiglia dell’anziano ha scritto: “A letto con le sponde e con il femore rotto, non sappiamo come sia stato possibile che sia caduto da solo. E se poi, come ci è stato detto, è stato trovato già freddo, allora ci chiediamo per quanto tempo sia rimasto da solo prima che qualcuno lo notasse. Ora vogliamo sapere come sono andate le cose e poi potergli dare l’ultimo saluto”.

