Maltempo in Italia, allerte meteo e persone isolate: la situazione

Situazione di forte disagio in Italia dove il maltempo sta causando non pochi danni: ancora allerta meteo lungo tutta la penisola

La situazione lungo tutta la penisola non è delle migliori. Settimane di piogge intense che stanno portando diversi disagi in tutta Italia. Il maltempo non sembra voler lasciare il territorio nazionale pertanto la Protezione Civile continua ad emanare allerte meteo per invitare alla massima cautela.

Per oggi erano previste allerte meteo di colore rosso, quindi di alto rischio, per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzano, così come indicato sulla mappa. Piogge insistenti, venti forti, lampi e tuoni, c’è abbastanza preoccupazione lungo tutta la penisola senza l’esclusione di nessuna regione, seppur meno colpita. Ciò che maggiormente tiene sospeso il fiato è la possibile esondazione, come già successo a Modena, o crollo di strade ed edifici.

Maltempo in Italia, più di 60 persone isolate nel Trentino

Oltre i forti temporali, in alcune zone d’Italia si stanno verificando vere e proprie tempeste di neve. In particolare, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il prefetto, Sandro Lombardi, nel corso di una riunione hanno deciso di prolungare l’allerta arancione già vigente sul territorio. La stabilità idrogeologica del Trentino preoccupa le autorità specialmente per i grossi accumuli di neve che si sono verificati negli ultimi giorni che hanno creato non pochi disagi.

Attualmente è in isolamento la frazione di Ronco, nel comune di Canal San Bovo, a causa del cedimento della strada provinciale 70 per una lunghezza di circa 50 metri. La comunità conta circa 60 persone che ricevono assistenza dalla Protezione Civile 24 ore su 24. Il rischio valanghe preoccupa, tuttavia, l’intero territorio.