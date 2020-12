India, paura per una nuova misteriosa malattia: un morto e 300 ricoveri in ospedale negli ultimi giorni. Decine di bambini hanno accusato sintomi piuttosto seri

In un periodo di massima attenzione sanitaria a livello mondiale per la pandemia di Covid, lo scoppio di un’altra infezione sconosciuta può causare una vera e propria psicosi. E’ quanto è successo in India, dove negli ultimi giorni nella zona di Eluru, nello Stato dell’Andhra Pradesh, oltre 300 persone sono finite all’ospedale per una malattia sconosciuta. Purtroppo c’è stata anche una vittima, registrata lo scorso 5 dicembre.

Non è ancora chiaro cosa stia causando la malattia. I sintomi includono convulsioni e problemi neurologici e sono gli stessi per tutte le fasce di età e per ambo i sessi. A confermarlo è stato il commissario statale per la salute Bhasker Rao.

Il primo ministro YS Jaganmohan Reddy ha visitato l’ospedale governativo a Eluru e ha chiesto che venga dichiarata un’emergenza sanitaria nella zona.

I medici hanno escluso lo spettro dei virus noti: encefalite giapponese, dengue, epatite e rabbia. Nessuno dei pazienti è risultato positivo al Covid.

India, paura per una nuova misteriosa malattia: colpisce anche i bambini

I medici devono ancora individuare la fonte dell’infezione. Inizialmente si era ipotizzato potesse dipendere da una fonte d’acqua contaminata, ma i test effettuati lo hanno escluso.

Sui campioni prelevati dai pazienti ricoverati sono in corso le analisi condotte dall’equipe dell’Organizzazione mondiale della sanità, dal Consiglio indiano della ricerca medica e dall’Istituto di scienze mediche. Anche i rappresentanti delle organizzazioni con sede a Hyderabad – National Institute of Nutrition, Center for Cellular and Molecular Biology e Indian Institute of Chemical Technology – stanno esaminando la questione.

I campioni di sangue, urina e liquido cerebrospinale non hanno mostrato complicanze. I medici stanno ora aspettando i rapporti sulla cultura. Una sala di controllo operativa 24 ore su 24 è stata allestita all’ospedale di Eluru.