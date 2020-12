Grande Fratello Vip, tanti nuovi ingressi nella casa: la lista delle new entry

Tantissimi nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip dopo la decisione di Mediaset di prolungare il reality fino a febbraio.

Un vero e proprio terremoto al Grande Fratello Vip dopo la decisione da parte di Mediaset di continuare a mandare in onda il reality oltre la data di fine che era stata inizialmente stabilita. Una scelta che messo in subbuglio i concorrenti, con alcuni di loro che hanno già deciso di abbandonare la casa per trascorrere il Natale in famiglia, come ad esempio Elisabetta Gregoracci e Francesco Oppini. E naturalmente, si attendono adesso dei nuovi vip pronti a subentrare per continuare a mantenere viva la trasmissione. E c’è già chi, come ad esempio Samantha De Grenet, ha ufficializzato la sua partecipazione con un post su Instagram. E lo stesso annuncio è arrivato anche da parte di Serena Grandi, che aveva già partecipato alla seconda edizione.

Grande Fratello Vip, la lista di chi entra e chi rimane nella casa

I giochi sono dunque fatti e Mediaset ha ormai scelto la lista definitiva dei nuovi personaggi che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Ecco dunque la lista completa delle new entry e di chi ha deciso di rimanere comunque nella casa nonostante questo inaspettato prolungamento: Andrea Zenga, Carlotta dell’Isola, Cecilia Capriotti, Filippo Nardi, Ginevra Lamborghini, Marco Eremito, Cristiano Malgioglio, Dayane Mello, Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zeletta, Adua del Vesco e Selvaggia Roma.

