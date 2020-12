Striscia la Notizia verrà condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L’addio di Ficarra e Picone ha sollevato un polverone mediatico e il duo comico ha deciso di svelare la verità.

Ficarra e Picone hanno condotto la loro ultima puntata di Striscia la Notizia sabato scorso. Il loro addio ha suscitato un grande clamore e sollevato un polverone mediatico che nemmeno il duo comico si sarebbe mai aspettato.

Migliaia di italiani seguono il programma ideato da Antonio Ricci, la cui prima stagione è stata trasmessa nel 1988, e sono tantissimi coloro che si erano affezionati a Ficarra e Picone. Purtroppo il duo siciliano da stasera non condurrà più Striscia e il motivo lo hanno svelato loro stessi.

Ficarra e Picone, l’addio a Striscia la Notizia: “Questa la verità”

Ficarra e Picone dopo che il loro annuncio sull’addio alla conduzione di Striscia la Notizia ha sollevato un polverone, hanno deciso di parlare e di svelare a tutti il motivo per il quale hanno preso questa decisione.

Nei giorni scorsi sono state avanzate varie ipotesi che ponevano l’accento su un presunto litigio interno con Mediaset, dettato dai palinsesti della rete ammiraglia del Biscione.

In modo particolare, queste voci, insinuavano che il duo comico siciliano non avrebbe più voluto andare in onda su un canale che ha in scaletta show considerati trash dal pubblico, proprio come il Grande Fratello Vip. Alcuni hanno sostenuto che Ficarra e Picone non amavano lo show quando era in programma dopo Striscia.

A porre fine a queste dicerie sono stati gli stessi comici i quali sul loro account Instagram hanno scritto: “Sentiamo l’esigenza di dirvi che sui social e su molti giornali si stanno avanzando una serie di ipotesi per spiegare il motivo della nostra scelta. Alcuni dicono che avremmo avuto da ridire sul palinsesto Mediaset, altri che siamo in aperta polemica con il Grande Fratello, altri ancora che siamo vittime di fantomatici poteri forti, ecc. Nulla di tutto questo”.

Il duo comico siciliano ha inoltre evidenziato che l’addio a Striscia la Notizia è stato un loro desiderio e non la conseguenza di un litigio interno. Gli stessi chiosano dicendo: “Non scomodiamo altre supposizioni. Cosa ci riserva il futuro? Abbiamo tanti sogni e speriamo di realizzarli presto. Vi abbracciamo con affetto e ci vediamo in giro”.