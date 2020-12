Emma Marrone, gravissimo lutto per la cantante: c’è l’annuncio proprio in queste ore da parte della 36enne di Firenze.

Gravissimo lutto per Emma Marrone che, proprio in queste ore, ha detto addio al suo amato bulldog inglese di nome Gaetano. E’ la stessa cantante di Firenze ad annunciare la tragedia sulla sua pagina Instagram: “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto ❤️“. Parole davvero commoventi che hanno lasciato i fan di Emma, e non solo, senza parole.

