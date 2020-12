Diletta Leotta accanto all’albero, scollatura esagerata – FOTO

Diletta Leotta presenta il meraviglioso clima natalizio di casa sua, ma ad attirare l’occhio sul web è ben altro. Più che gli addobbi, infatti, a stuzzicare è il vestitino della sexy giornalista…

“Atmosfera natalizia. Grazie Silvia Slitti”, è con questo messaggio che Diletta Leotta presenta il nuovo clima natalizio di casa sua. Lo scatto, oltre alla bellezza splendente della giornalista catanese, mostra un albero da quasi due metri pieno di decorazioni e tanti altri ornamenti attorno a esso. Ma come è immaginabile, lo scenario, pur bellissimo, è finito totalmente in secondo piano oscurato dall’outfit della sexy cronista.

Diletta Leotta e l’aria natalizia

Diletta, infatti, appare con un vestitino rosso fuoco particolarmente scollato e che fa sognare i tantissimi fans. “C’è chi ha zoommato e chi mente”, scrive ironicamente un utente tra i vari commenti disparati stracolmo di “bellissima”. E c’è chi avrebbe preferito anche una panoramica intera, considerando che l’abito in questione appare anche abbastanza corto da quel che si intravede.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta che si è dunque anticipata di due giorni rispetto al giorno dell’Immacolata, appuntamento classico in genere per l’esposizione dell’albero di Natale. Via storia infatti, sebbene la foto sia stata postata solo oggi, si evince in realtà che il tutto è stato preparato ieri sera con tanto di balletto sexy con musica natalizia in sottofondo. Una maniera per regalarsi un po’ di serenità e speranza alla fine di un anno difficile e particolarmente cupo.