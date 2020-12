Cristiano Ronaldo diventa protagonista di un videogioco, il campione portoghese protagonista assoluto di questo nuovo prodotto.

Cristiano Ronaldo è il protagonista assoluto di un nuovo videogioco. Il campione portoghese, incredibilmente richiesto da tutte le compagnie che devono fare pubblicità a prodotti interessanti e non hanno di certo problemi di budget. E infatti il nuovo attaccante della Juventus è il protagonista non solo di un nuovo spot, ma anche di un nuovissimo videogioco. Infatti il numero 7 della squadra bianconera è il numero uno di un nuovo sport per pubblicizzare il videogioco Free Fire. Parliamo di un gioco pensato soprattutto per smartphone, Android o Apple che siano. Un TPS che ha delle caratteristiche molto simili a Fortnite e che per questo punta anche allo stesso target. E quale mascotte migliore di uno degli attaccanti più forti e amati del mondo del calcio?

Cristiano Ronaldo protagonista di un videogioco per smartphone – VIDEO

Come si vede nella pubblicità, Cristiano Ronaldo sta giocando proprio a Free Fire su smartphone. Neanche riuscendo ad ottenere risultati importanti, come si vede. Il portoghese infatti muore spesso, così spesso da decidere di cambiare il gioco stesso entrando in prima persona.