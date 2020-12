Covid, Ricciardi lancia l’allarme per dicembre e gennaio

L’epidemia da Covid-19 non è in frenata ed i prossimi mesi saranno terribili: questo è quanto ha chiarito Walter Ricciardi, membro dell’Oms

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e membro dell’Oms, ha lanciato un chiaro allarme su quelle che saranno le prossime settimane: “Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2, – riporta l’AdnKronos – dicembre e gennaio saranno terribili per due motivi. In primis, per i problemi nell’accesso ai servizi ed anche per le tante differenze a livello ragionale”. Il medico è intervenuto nel corso dell’evento ‘Orphan Drug Day-L’impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell’ombra?’ promosso online dall’Osservatorio malattie rare (Omar).

Covid, nel mondo sono 67 milioni i casi da inizio epidemia

I casi da coronavirus da inizio epidemia, nel mondo, hanno superato la soglia di 67 milioni. Questo è quanto emerso dai dati raccolti dalla Johns Hopkins University. Per la precisione, si contano 67.073.749 contagi e 1.536.072 morti. I guariti da inizio epidemia, invece, sono 43.103.827.

