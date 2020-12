Covid-19, famiglia reale danese in quarantena: c’è un positivo

Covid-19, la famiglia reale danese è costretta alla quarantena. C’è infatti un positivo nel nucleo familiare. L’annuncio arriva direttamente dalla corte in un comunicato ufficiale.

Il Covid-19 arriva anche nella casa reale danese. Secondo quanto infatti giunge dalla sede, l’intera famiglia del principe ereditario Frederik è in quarantena dopo che Christian, il figlio 15enne, è risultato positivo al coronavirus. Il contagio sarebbe stato contratto dal giovane nel proprio collage.

Leggi anche —-> Iran, smentite voci su malattia del leader Khamenei

Covid-19, famiglia reale danese in isolamento

I dubbi sono pochi, anche perché presso l’istituto era stato poco prima – rivela la corte in un comunicato – individuato un caso di infezione. Il principino, tuttavia, non ha avuto contatti con altri membri della famiglia oltre i genitori e i tre fratelli. Non c’è stato nessun incrocio, per fortuna, nemmeno con la regina Margrethe. Il nucleo familiare, pertanto, è già attualmente in quarantena presso il Palazzo di Frederic VIII dove attualmente risiede.

Potrebbe interessarti anche —-> India, paura per una nuova misteriosa malattia: un morto e 300 ricoveri

Danimarca che nel frattempo ha posto ulteriori strette in vista del Natale. Nel Paese, infatti, hanno chiuso istituti scolastici, università, bar, ristoranti, cinema, teatri, centri ricreativi e sportivi. La nazione conta al momento quasi 100 mila contagi e 894 deceduti su un totale di 5.8 milioni di abitanti. Numeri non tremendi rispetto ad altre realtà europee e non, ma il territorio arriva da settimane e settimane di contagi esponenziali.

https://www.youtube.com/watch?v=JjyWCnE66so