Compra una PS5 per una cifra molto alta da un bagarino, ma quello che gli arriva a casa è piuttosto lontano dalla next-gen videoludica.

Le Playstation 5 sono un oggetto sempre più difficile e rare da vedere e da acquistare. La next-gen videoludica, infatti, è disponibile con una tiratura estremamente tirata in questo momento storico. La situazione è senza dubbio difficile e come al solito ci sono delle persone che ovviamente se ne approfittano, come al solito portando le persone a dover partecipare a dei meccanismi che non sono proprio puliti. Infatti con la scarsità delle console la situazione è diventata complessa e dato il numero limitato ci sono state delle persone che hanno iniziando ad usare bot e programmi informatici per comprare tutte le scorte disponibili. Fatto ciò, queste stesse persone le rivedono online, a prezzi maggiorati e anche in maniera netta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> PES 2021, versione Lite disponibile gratis: come scaricarla

Compra una PS5 a 750 euro, nella scatola soltanto un mattone

Purtroppo ci sono delle persone che nel sistema dei bagarini ci cascano e finiscono per far guadagnare delle persone che si approfittano di loro. Tuttavia, come non fosse abbastanza la beffa di dover pagare a prezzo maggiorato la console, alcuni subiscono ancora un’altra truffa: non ricevere proprio niente. E infatti un uomo americano, di 38 anni, in Utah, ha acquistato online una PS5 per 900 dollari, ovvero circa 750 euro. Nel pacco però non c’era assolutamente nessuna console, ma un grosso e compatto mattone. Subito è scattata la denuncia e la caccia al bagarino che lo ha truffato due volte.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, cambia tutto: per usarlo bisognerà accettare questa condizione