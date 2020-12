Calciomercato Napoli, Gattuso vuole un rinforzo importante in vista del mercato di gennaio. occhi puntati su un giovane talento italiano

Il Napoli sembra aver ritrovato la retta via dopo il roboante successo contro la Roma di 8 giorni fa. In Europa League la qualificazione è ad un passo e con il successo di domenica contro il Crotone (altro 4-0) la classifica di Serie A torna a farsi interessante. Il treno dei primi quattro posti è l’obiettivo minimo per una squadra costruita dal presidente De Laurentiis con l’idea di competere fino in fondo. L’infortunio di Osimhen in nazionale ha complicato un po’ i piani, privando Gattuso del suo diamante offensivo. Piccoli alti e bassi casalinghi che non hanno dato seguito ad un inizio di alto livello. La vicenda della Asl relativa alla trasferta di Torino è ancora aperta e in società c’è anche chi spera di poter disputare ancora la partita. Al di là di questo il ds Giuntoli sta già pianificando il futuro, con un mercato di gennaio che potrebbe essere scoppiettante. Il primo nome attenzionato è quello di Mattia Zaccagni, talento del ’95 in forza al Verona.

Calciomercato Napoli, Gattuso vuole Zaccagni: idea Zappa per la fascia destra

Zaccagni si sta mettendo in mostra nelle ultime gare come uno dei migliori esterni offensivi del campionato e le sue prestazioni sono state notate anche da Roberto Mancini. Per il talento di Cesena è arrivata la chiamata in nazionale e una vetrina sconosciuta fino a un anno e mezzo fa. Ora fa gola a tanti e per convincere il Verona a cederlo bisognerà presentare un’offerta piuttosto cospicua. I rapporti tra De Laurentiis e Setti sono buoni, come testimoniato dalla trattativa per Rrahmani, conclusa la scorsa estate. Un tentativo verrà fatto già a gennaio e qualora non dovessero definirsi subito le condizioni ideali magari si strapperà un accodo per giugno.

Stesso discorso per Zappa, terzino destro del Cagliari che tanto bene sta facendo in questo primo scorcio di Serie A. Il classe ’99 è uno dei pallini di Di Francesco e potrebbe andare a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. Giuntoli ha le idee chiare e come avvenuto in passato, i talenti più attenzionati sono sempre i giovani italiani.