Calciomercato Milan, mani sul fenomeno a prezzo stracciato: il colpo

Calciomercato Milan, la dirigenza è pronta a mettere le mani sul fenomeno messo in lista cedibili: il colpo che farebbe impazzire i tifosi

Il Milan quest’anno sembra davvero invincibile ed, anche quando non convince, riesce a strappare il risultato. Attualmente è primo a 26 punti, +5 rispetto all’Inter seconda. In caso di arrivo in Champions League a fine stagione, ancora più se si dovesse vincere lo scudetto, i rossoneri potrebbero mettere le mani su un vero e proprio top player.

Secondo quanto riferito da Diario Gol, si tratta di Eden Hazard del Real Madrid. Il calciatore, dopo annate favolose al Chelsea, in Spagna fino ad ora non ha convinto ed è diventato un vero e proprio peso per le casse dei Blancos. I rapporti tra le due società sono eccellenti anche se il Real non vuole cedere Brahim Diaz a titolo definitivo. Proprio in virtù di ciò, potrebbe esserci l’accordo per Hazard ad una cifra di 50 milioni circa.

Calciomercato Milan, si avvicina il difensore per gennaio

Il Milan a gennaio interverrà sul mercato per acquistare un difensore. Diverse solo le idee opzionate dalla dirigenza da diversi mesi: si è parlato di Milenkovic, Kabak, Tomiyasu, Simakan ed Ajer. Secondo quanto riferito dal Glasgow Time, proprio quest’ultimo avrebbe convinto Pioli e potrebbe sposare la causa rossonera a gennaio. Con il Celtic i rapporti sono buoni e nell’affare potrebbe finire Laxalt, terzino in prestito proprio agli scozzesi da settembre. Il tentativo è quello di non spendere più di 20 milioni di euro, compreso l’ex Genoa, per il gigante norvegese che ha tutto per imporsi come uno dei migliori centrali d’Europa negli anni a venire.

