Il Milan anticipa l’Inter e grazie al cartellino di Mateo Musacchio si aggiudica per gennaio il difensore a costo zero.

Mateo Musacchio non riesce più a ritagliarsi uno spazio nell’undici titolare. Arrivato al Milan con la vecchia dirigenza cinese nel 2017, l’ex Villarreal a gennaio preparerà i bagagli. Pioli preferisce l’emergente Matteo Gabbia al difensore classe 1990 e avendo un contratto in scadenza a giugno 2021, rossoneri provano a utilizzarlo come pedina di scambio a gennaio.

Sul taccuino di Maldini non vi sono solo i nomi di Lovato, Milenkovic e Kabak, ma a a questi vi è da aggiungere il 29enne difensore algerino del Betis di Siviglia: Aissa Mandi. Il connazionale di Ismael Bennacer, vincitore della Coppa d’Africa edizione 2019, era un obiettivo dell’Inter di Beppe Marotta, ma Maldini sembra aver giocato d’anticipo bruciando la concorrenza nerazzurra.

Calciomercato Milan, colpo dalla Spagna: il difensore arriva a zero

Aissa Mandi ha un contratto in scadenza con i biancoverdi a giugno 2021 e la società andalusa vorrebbe provare a cederlo per guadagnarci qualcosa dal suo addio. Da qui la decisone di Maldini di inserire nella trattativa il cartellino di Mateo Musacchio che piace molto al Betis.

Il difensore classe 1991 può giocare sia come terzino su entrambe le fasce, che come difensore centrale. Questa sua capacità di rivestire più ruoli piace molto a mister Pioli che ha acconsentito al suo acquisto.

