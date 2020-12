Calciomercato Juventus, operazione da 28 milioni: il colpo di Paratici

La Juventus studia un colpo di calciomercato, con Paratici pronto a mettere a segno un colpo, un’operazione da 28 milioni.

Non è bastata la vittoria in rimonta nel derby per far rimanere soddisfatto mister Andrea Pirlo. Il nuovo allentore della Juventus continua a vincere ma senza offrire prestazioni eccellenti, così la società prima di tagliare i ponti con il nuovo allenatore ha deciso di cercare interpreti giusti per il suo gioco. Così Paratici e Cherubini stanno cercando di sondare il mercato nazionale ed internazionale alla ricerca di giocatori pronti sia in campionato che in Champions.

Sono diversi i nomi che sono spuntati negli ultimi mesi, dai più costosi come Ousmane Dembèlè fino a veri e propri talenti cristallini del nostro campionato, come Manuel Locatelli. L’ultimo colpo che studia il ds Paratici, viene direttamente dall’Inghilterra e non da una big del campionato inglese. Andiamo quindi a vedere qual è il talento selezionato dallo staff bianconero.

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono Douglas Luiz: la trattativa con l’Aston Villa

Dopo le prestazioni altalenanti di inizio stagione, la Juventus continua a lavorare sul calciomercato. Infatti sia dirigenza che allenatore hanno individuato che il reale problema è a centrocampo, poco solido e che non riesce a collegare attacco e difesa, con manovre di gioco spesso lente ed affidate ad indvidualismi.

Così Fabio Paratici è pronto a volare a Londra per studiare la trattativa con l’Aston Villa. Nel mirino dei bianconeri ci sarebbe il mediano Douglas Luiz, che nonostante la militanza in una squadra di metà classifica in Premier League è riuscito già a conquistare la nazionale brasiliana. La base della trattativa sarebbe di 28 milioni di euro, ma non è detto che il prezzo non possa scendere.

Infatti la Juventus potrebbe mettere nella trattativa qualche contropartita tecnica, facendo calare il costo cash. Luiz è forse uno dei tasselli mancanti in questa Juventus, un mediano in grado di coniugare sostanza e qualità. Ma i bianconeri dovranno riuscire a battere la concorrenza, infatti sul calciatore si sarebbe piombato anche il Manchester City di Pep Guardiola.

