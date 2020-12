Calciomercato Juventus, l’intermediario ha parlato del futuro di un grandissimo giocatore, parlando di una trattativa da oltre 50 milioni di euro.

La Juventus è una squadra importante, molto importante, che vuole dominare come ha fatto negli ultimi nove anni. Con tanti scudetti consecutivi collezionati e la volontà di raggiungere anche la finale di Champions League per portarla a Torino, la squadra attualmente allenata da Pirlo deve sempre essere non al top, di più. E per farlo serve tutta l’esperienza che la dirigenza bianconera ha collezionato in questi anni, con uomini capaci sempre di piazzare il colpo giusto al momento giusto. E pare proprio che sia tutto fatto per un altro colpo importantissimo per il club bianconero, che andrebbe a rinforzare in maniera determinante il centrocampo della squadra: Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, l’intermediario assicura: “50 milioni, viene a gennaio”

L’amore tra il centrocampista francese e il Manchester United non è mai sbocciato e difficilmente sboccerà. Lo hanno capito entrambe le parti e infatti pare proprio che ci sia una trattativa per un ritorno alla Juventus. A parlare della trattativa è stato il noto intermediario di mercato, Ivan Reggiani, ai microfoni di Calciomercato.it. “Anche i suoi compagni in Inghilterra pensano che Pogba possa tornare in Italia“, ha affermato l’addetto ai lavori parlando di quello che è un affare quasi concluso. Le cifre sono soltanto relativamente alte, infatti si parla di “50 milioni di euro più qualche bonus importante. Il solito prestito oneroso con acquisizione definitiva”.

Interrogato poi sui tempi dell’operazione, Reggiani ha risposto che ci sono tutte le carte in regola per chiudere a gennaio, il mese prossimo. Sarebbe un ritorno certamente molto apprezzato per la squadra bianconera.