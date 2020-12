Calciomercato Inter, pronto il colpo per giugno: arriva dal Brasile

Calciomercato Inter: l’amministratore delegato Marotta sta studiando il colpo in attacco dal Brasile per il prossimo giugno

L’Inter è molto attenta al futuro ed in tale ottica starebbe guardando a diversi giovani sparsi nel mondo come potenziali crack. Uno di questi è Marcos Paulo, attaccante brasiliano del Fluminense, che ha il contratto in scadenza. In virtù di questo, i nerazzurri potrebbero affondare il colpo nelle prossime settimane anche se, a quanto pare, a frenare il tutto ci sarebbero le alte richieste come commissioni da parte del suo entourage. Qualora arrivasse, andrebbe in prestito in un’altra squadra di Serie A o Serie B. Potrebbe finire in un club tra Torino e Parma, le quali avevano chiesto informazioni su di lui a settembre.

Calciomercato Inter, si guarda con attenzione all’erede di Handanovic

L’Inter in questi mesi è concentrata su quello che dovrà essere l’erede di Samir Handanovic che conta quasi 37 primavere. Diversi sono i profili opzionati da Marotta ed Ausilio. Per ciò che riguarda la Serie A, piacciono Silvestri e Musso in particolare. Il primo è di proprietà dell’Hellas Verona e costa circa 15 milioni di euro, mentre il secondo è dell’Udinese ed ha un prezzo superiore al primo di 5 milioni.

Dall’Argentina, invece, piace Sebastian Andrada del Boca Juniors. Il vero e proprio sogno di mercato è rappresentato da Marc André Ter-Stegen. Il portiere del Barcellona, nonostante sia tra i più forti al mondo nel suo ruolo, non è più ritenuto incedibile come prima, anche in virtù della crisi profonda che il club sta vivendo. Con un’offerta di 60-70 milioni di euro, l’Inter potrebbe portare a casa la continuità ad alti livelli tra i pali.

