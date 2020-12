Belen Rodriguez, la confessione: “L’ho scoperto durante la quarantena” – VIDEO

Belen Rodriguez è tra quelle che la quarantena non l’ha passata al meglio, infatti su Instagram confessa di aver scoperto qualcosa

Come ogni comune mortale, in periodo di pandemia, anche la showgirl argentina è stata rinchiusa in casa. Per molti, restare in casa è stata una vera prigione, nonostante il lusso, nonostante il relax che si pensa. Per Belen Rodriguez non è stato un periodo semplice, tant’è che l’annuncio dell’ennesima separazione da Stefano De Martino è arrivata subito dopo l’apertura delle frontiere, intorno al 4 maggio, quando lui è scappato al Sud.

Per fortuna, la bellissima modella ha trovato subito dopo l’amore: prima Gianmaria Antinolfi, con cui non è andata come sperava, adesso al suo fianco custodisce Antonio Spinalbese, noto hairstylist di Milano. Tramite il suo account Instagram, che conta quasi 10milioni di followers, ha appena fatto una confessione.

Belen Rodriguez, la confessione su quanto ha scoperto in lockdown – VIDEO

Belen Rodriguez ha colto l’occasione di una sponsorizzazione per aprirsi con i suoi follower. La showgirl argentina ha promosso una nuova serie TV, in arrivo su Prime Video, “The Wilds”. “Mi hanno chiesto come mai questo 2020 è stato wild, per me” – comincia la modella – “lo è stato perché ho riscoperto la mia forza”. Da qui, la Rodriguez comincia un lungo sfogo a cuore aperto: “Sono stata costretta a stare un sacco di tempo per riscoprirmi e mi sono accorta, non senza difficoltà, che sono più forte di quanto pensassi”.

Non finisce qui. Belen dice, infatti: “Ho riscoperto il valore di un abbraccio. Sembra scontato, ma ne ho capito il valore reale. Mi succede incontrare mamma ed invece di salutarla, come facevo prima, l’ho abbracciata più di quanto non facessi già”. Un siparietto carino poi, quando entra Santiago, suo figlio, che le dà un caloroso abbraccio.