Xbox Series S, nuova offerta disponibile: bundle con due controller

Le Xbox Series S stanno letteralmente andando a ruba. È disponibile una nuova offerta con bundle due controller: tutti i dettagli

Da qualche settimana, la next gen delle console è finalmente realtà. Microsoft e Sony sono pronte a darsi nuovamente battaglia per conquistarsi il titolo di periferica dell’anno, ma la sfida è appena iniziata. Gli utenti stanno avendo difficolta ad esprimere i primi giudizi a riguardo, anche perché sia Xbox Series X ed S che PS5 sono quasi introvabili.

Mentre la console di Sony è riapparsa al pubblico qualche giorno fa nelle principali catene di elettronica disponibili in Italia, con consegne previste non prima di Natale, per ciò che riguarda la variante di Microsoft ci sono novità. Mediaworld ha infatti lanciato una nuova offerta, che dispone di un bundle con due controller. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Xbox Series S, bundle offerta da Mediaworld

Mediaworld ha pensato ad una nuova offerta molto interessante per tutti coloro che vogliono metter mano alla nuova console next gen di Microsoft Xbox Series S. Sul sito ufficiale della catena la periferica di gioco è tornata disponibile all’acquisto, sia nella versione tradizionale che in uno speciale bundle con un controller aggiuntivo. Com’era immaginabile, si tratta di brevi promo lampo che finiscono ad esaurimento scorte. Nella giornata di ieri, la promo è durata solamente pochi minuti.

Discorso simile è successo anche poco fa, quando la catena di elettronica ha rimesso in vendita la console Microsoft ma dopo pochi minuti ha dovuto rimuoverla. Un consiglio valido è quello di monitorare spesso la pagina ufficiale dell’azienda, in quanto nelle prossime ore o giorni dovrebbero arrivare altre disponibilità sia per la versione classica della Xbox Series S che per il bundle con due controller.

