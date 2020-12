Udinese-Atalanta rinviata per maltempo: decisione inevitabile dell’arbitro Federico La Penna dopo 45 minuti di attesa e due sopralluoghi.

Ora è ufficiale: Udinese-Atalanta è stata rinviata per maltempo. La gara, in programma quest’oggi alle 15.00 alla Dacia Arena, andrà dunque riorganizzata nel primo spazio disponibile. Tuttavia, considerando un calendario attualmente fittissimo, probabilmente le parti si rivedranno soltanto nel 2021. La metà di gennaio potrebbe essere il periodo giusto.

Udinese-Atalanta rinviata

La gravità della situazione, considerando un campo pesantissimo e un pallone che faticava nel rimbalzare e addirittura a rotolare, è stata nota sin da subito. Ci sono stati tuttavia due sopralluoghi: un primo alle 15.30 dove è stata riscontrata nuovamente la difficoltà, un altro alle 15.45 dove è poi giunto il verdetto conclusivo.

La gara si sarebbe potuta anche disputare, ma sarebbe stato a quel punto tutto tranne che una partita di calcio. Inutili i numerosi tentativi degli addetti ai lavori nel ripulire il campo e cercare di alleggerirlo: il terreno, considerando anche l’abbondante pioggia che nel frattempo continuava a cadere, era ormai impraticabile.

Così non c’è stato nessun dubbio per l’arbitro Federico La Penna accompagnato dai capitani Rodrigo De Paul e Rafael Toloi. Considerando l’impegno di mercoledì in Champions League della Dea, l’appuntamento non potrà essere recuperato nelle prossime 24 o 48 ore. La formazione friulana tornerà in campo direttamente sabato prossimo alle 18.00 in casa del Torino, i bergamaschi, in campionato, ospiteranno invece la Fiorentina domenica alle 15.00.

