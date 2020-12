Sampdoria-Milan 1-2: highlights, voti e tabellino del posticipo serale al ‘Ferraris’ di Genova. I rossoneri sono sempre più lanciati



Sampdoria-Milan 1-2: la storia dice che Stefano Pioli non ha mai perso contro Raniwri. E la storia si ripetre anche nella serata del ‘Ferraris’ che conferma come il Milan non sia stanco di guardare tutti dall’alto.



Senza Ibrahimovic, il tecnico reinventa l’attacco con Rebic come perno centrale e tutti gli altri a ruotargli intorno. Il primo tempo è molto fisico e poco spettacolare, lo decide un rigore di Kessié dopo un mani di Jankto in area. Ma c’è anche un clamoroso salvataggio sulla linea di Tonelli che nega un gol già fatto a Rebic.

Più spettacolo nella ripresa. Prima un palo di Tonali, alla sua miglior gara in rossonero, poi il raddoppio con Castillejo appena entrato. Ekdal in girata la riapre (rete convalidata dalla gial line technology) ma è tardi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Ibrahimovic apre all’addio: destinazione a sorpresa

MARCATORI: 45′ Kessié (M), 77′ Castillejo (M), 82′ Ekdal (S)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6 (19′ Colley 6), A. Ferrari 6.5, Tonelli 6, Augello 6; Candreva 6.5, Adrien Silva 5 (46′ Ekdal 6), Thorsby 6.5, Jankto 5 (46′ Damsgaard 6); Gabbiadini 5.5 (57′ La Gumina 5.5), Quagliarella 6. All Ranieri 6



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Calabria 7, Gabbia 6, Romagnoli 6, Theo Hernandez 6; Tonali 6.5, Kessié 6; Saelemaekers 6 (76′ Castillejo 6.5), Brahim Diaz 5.5 (46′ Hauge 6.5), Calhanoglu 5.5 (90′ Krunic); Rebic 6.5. All. Pioli 7.

NOTE: ammoniti Kessié (M), Adrien Silva (S), Jankto (S)



<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Sampdoria-Milan >>>