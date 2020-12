Rudolph Giuliani positivo al Covid, l’annuncio arriva dal presidente

Rudolph Giuliani positivo al Covid, l’annuncio arriva direttamente dal presidente in carica che è anche il suo primo cliente



Tra gli ultimi contagiati dal Covid negli Stati Uniti c’è anche un fedelissimo di Donald Trump. Nelle ultime ore Rudolph Giuliani, amico personale, avvocato difensore e gran consigliere del presidente è positivo e il primo ad annunciarlo è stato proprio ‘The Donald’ con un tweet sul suo profilo.

“Rudy Giuliani, senza discussioni il più grande sindaco della storia di New York City, dopo aver lavorato senza sosta per smascherare le elezioni più corrotte della storia degli Stati Uniti, è risultato positivo al test per il virus Cina“, ha scritto. “Rimettiti presto, Rudy. Andremo avanti!”.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dello staff di Giuliani. Ma il 20 novembre scorso Andrew Giuliani, uno dei suoi due figli, aveva contratto il Coronavirus dopo avere partecipato ad una conferenza stampa del padre presso la sede del Comitato Nazionale Repubblicano a Washington. E lo stesso giorno anche Donald Trump jr. era risultato positivo anche se asintomatico.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020