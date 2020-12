Milano, incidente stradale fatale: non ce l’ha fatta la figlia di 12 anni

Tragico incidente stradale a Milano dove 5 persone, di una stessa famiglia, sono rimaste coinvolte, 3 morti e 2 feriti gravemente

Ieri sera sono arrivate le prime notizie sull’incidente avvenuto intorno alle 20:00 sulla tangenziale di Milano all’altezza di Rozzano. Un tratto molto trafficato, di solito, dove una Honda Jazz con a bordo 5 persone dello stesso nucleo familiare si è schiantata contro il guardreil per motivi ancora non resi noti.

La situazione è sembrata immediatamente grave: nell’auto erano presenti mamma, papà e tre figli, ma la prima è morta sul colpo. La 39enne, ha avuto la peggio durante l’impatto, così come anche il marito, 41enne che era alla guida del veicolo. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia stradale accorsa immediatamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco che hanno estratto la famiglia dalle lamiere.

Milano, incidente stradale: morta anche una figlia, altri due feriti gravemente

Ieri sera, la figlia di 12 anni della coppia era quella in condizioni più gravi rispetto ai due fratelli: appena giunta in ospedale ha perso la vita. Anche gli altri due fratelli, uno di 16 anni e l’altra di 10 anni sono attualmente in ospedale in condizioni molto gravi. L’incidente avvenuto nei pressi dello svincolo di Ponte Sesto, sul tratto dell’innesto con l’autostrada Milano-Genova, è attualmente al vaglio della Procura e Polizia Stradale.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto con un’altra auto che avrebbe mandato fuori pista la Honda con a bordo la famiglia fino a causare l’impatto fatale contro il guardrail. Chi di competenza sta analizzando tutti i dati in loro possesso per individuare l’esatta causa dell’incidente fatale che è costato la vita ad una ragazzina di soli 12 anni.