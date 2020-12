Elisabetta Canalis rosso fuoco davanti al camino: che curve – FOTO

Elisabetta Canalis incanta tutti anche quest’oggi: l’ex velina fa impazzire i fans con uno scatto tutto in rosso natalizio davanti al proprio camino.

“E’ tempo di Natale con la mia Intimissimo lingerie”, è con questa didascalia che Elisabetta Canalis posta su Instagram un nuovo scatto mozzafiato per la felicità di tutti i suoi fans. Un post che ha velocemente raggiunto tantissime interazioni tra cuoricini e commenti entusiasti, a cui sono poi seguite anche alcune storie con lo stesso outfit.

Elisabetta Canalis già a ritmo natalizio

Il look è infatti del tutto natalizio, all’insegna di pantalone, reggiseno e giacca della vestaglia (totalmente aperta per la felicità di tanti) tutto in rosso. E giusto per ampliare ancor di più quel scenario natalizio tanto cara alla sexy donna di Sassari, la posa è avvenuta anche davanti al camino. Insomma, per la serie “non vedo l’ora che arrivi Natale”.

Un conto alla rovescia che la mamma della piccola Skyler Eva ha già fatto partire qualche giorno fa dai suoi account social, un modo per cercare di concedersi qualche giorno di gioia e serenità e provare a dimenticare quanto di estremo vissuto in questo 2020 segnato dalla pandemia. L’arrivo del Natale inoltre avvicina anche il traguardo del nuovo anno, con cui tutti noi ci auguriamo di gettare alle spalle quanto vissuto in questo in conclusione.

