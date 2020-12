Nuovo Dpcm, Fontana: “Natale? Rischiamo disastro sociale e umano”

Intervenuto a Radio Padania, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha parlato del nuovo Dpcm e delle misure per Natale

Da qualche giorno, in tutta Italia è attivo il nuovo Dpcm emanato dal Governo. Si tratta principalmente di una conferma delle misure già precedentemente in vigore, con maggior attenzione rivolta ai giorni cruciali relativi alle festività natalizie. Saranno vietati gli spostamenti, sia tra regioni che tra comuni.

A tal proposito, è intervenuto a Radio Padania il governatore della Lombardia Attilio Fontana. “Con le norme attualmente in vigore, il giorno di Natale si rischia di creare un disastro sociale ed umano con ben pochi precedenti. Ci saranno tantissimi anziani che dovranno passare le feste da soli e non potranno incontrare i propri figli e nipoti” ha dichiarato in merito al divieto di mobilità: “Spero che il Parlamento approvi dei cambiamenti, perchè così non ha senso“.

Dpcm, Capua: “A Natale meglio evitare di spostarsi”

Di vedute diverse la virologa Ilaria Capua, che ha affrontato lo stesso tema del governatore Attilio Fontana in diretta a ‘L’aria di domenica’ su La7. “Norme Dpcm sul Natale? Sono giuste, bisogna capire che si può anche stare da soli, meglio evitare di spostarsi. Anche io non potrò fare il cenone con la mia famiglia, ma per un anno si può anche fare” le sue parole: “Io non vedo mia madre da sei mesi, ma sono sforzi necessari per superare questa brutta situazione“.

Tanti i temi affrontati dalla virologa Ilaria Capua in diretta a La7, oltre che alle regole sul Natale imposte dall’ultimo Dpcm. Sui tamponi rapidi, l’esperta si è così espressa: “Non penso siano una scorciatoia, rimane il fatto che più le persone si muovono e più il virus circola“.

