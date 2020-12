Disney +, come vedere il live action di Mulan gratuitamente

Disney + ha messo a disposizione il live action di Mulan, ecco come vedere gratuitamente il film sulla piattaforma

La moda dei live action ha preso piede anche tra i film Disney ed accolto tanti consensi da star trasformando, pian piano, ogni cartone animato in un film con attori veri. Sostanzialmente un live action, nel mondo della cinematografia, non è altro che la riproduzione (remake, ndr) di una pellicola di animazione già esistente, fatta con attori in carne ed ossa.

LEGGI ANCHE > > > Netflix, The Crown nella polemica: il governo inglese chiede chiarimenti

La nuova piattaforma Disney +, arrivata in Italia soltanto ad aprile, è già detentrice di tutti i live action dell’omonima casa cinematografica. Sul sito o sull’applicazione della piattaforma, è infatti possibile trovare “The Lion King” o “Aladdin”, film che hanno sbancato tutti i cinema del mondo.

Come vedere il live action di Mulan gratuitamente

Mulan non ha avuto lo stesso destino felice dei primi due. La Walt Disney ha deciso di lanciare il film nonostante fosse impossibile proiettarlo nei cinema causa pandemia. Per incentivare all’abbonamento sulla piattaforma Disney +, è stato dunque deciso di caricarlo sulla piattaforma il 4 settembre. L’unico problema, per chi avesse intenzione di guardarlo, era che, oltre l’abbonamento alla piattaforma di streaming, avrebbe dovuto acquistare il film per 21,99 euro. Tra polemiche per il costo e le controversie su attori e titoli di coda, non ha avuto gli incassi sperati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Catalago Netflix, le uscite di dicembre: Big Mouth 4 e The Prom

Adesso Mulan è disponibile a costo 0 su Disney +. Per coloro che hanno avuto pazienza, infatti, il live action è disponibile gratuitamente. Per chiunque non avesse ancora un abbonamento, è molto semplice: basterà registrarsi al sito www.disneyplus.com e scegliere l’abbonamento mensile (6,99 euro) o annuale (69,99 euro). Oltre Mulan, sono disponibili tantissimi titoli dai vecchi cartoni animati ai più attuali film.