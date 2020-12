Diletta Leotta balla col vestitino rosso: il dettaglio spiazza i fan – VIDEO

Diletta Leotta ha appena pubblicato una storia che sta facendo impazzire i suoi tantissimi fan. Ecco il video più discusso di questi minuti.

Diletta Leotta è tra le personalità più amate e seguite in Italia da qualche anno. La bellissima donna di origini siciliane ha da pochi minuti condiviso sul proprio canale Instagram ufficiale una nuova storia. E ovviamente la protagonista assoluta è proprio lei, che come al solito appare in tutta la sua bellezza e la sua raggiante personalità davanti la camera. La ragazza, che ha iniziato a farsi un nome come giornalista sportiva negli studi di Sky Sport, ora è diventata una influencer vera e propria, stimata e richiestissima. Volto di DAZN, oggi i suoi post su Instagram raggiungono milioni e milioni di persone, rendendola incredibilmente desiderata per tutti coloro che vogliono sponsorizzare il proprio brand.

Diletta Leotta, vino e vestitino rosso davanti all’albero – VIDEO

Oggi la ragazza siciliana si è mostrata con un brevissimo video, una storia, che la vede ovviamente come protagonista. Anche se solo per qualche secondo, infatti, la sua presenza nella scena monopolizza completamente l’attenzione dello spettatore, che non vede altro. Il video inizia con un’inquadratura di un ricco e addobbato albero di Natale, con tutte le palle e le luci che la tradizione richiede. Quindi si sposta su un camino digitale, acceso per dare l’atmosfera di un camino vero. Ed ecco che per qualche secondo Dieltta Leotta attraversa l’inquadratura, contenta e sorridente, con un vestito rosso e un bicchiere di vino rosso tra le mani. Di seguito il filmato.

