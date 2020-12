Cybercrime, attenzione alla nuova truffa informatica: svuota i conti correnti

Una nuova truffa informatica sta svuotando i conti correnti di tantissime persone ingannandole attraversa una falsa mail Paypal.

Che su internet la truffa sia sempre dietro l’angolo è qualcosa di risaputo e che in fondo caratterizza da sempre il mondo del web. E gli utenti sono in questi giorni pregati di prestare particolare attenzione a una nuova truffa informatica che sta facendo migliaia di vittime svuotando i loro conto correnti. Una di queste viene ad esempio effettuata sfruttando il celebre brand di Paypal, il sito più famoso al mondo per i pagamenti e le transazioni on line, Chi accede a questo sito, sa sempre di poter navigare in tutta sicurezza ma è proprio su questo che hanno deciso di fare leva i criminali informatici.

Attenzione alla nuova truffa on line che utilizza il logo Paypal

Alle vittime vengono infatti inviate delle mail che utilizzano il logo Paypal e un link interno che sembra apparentemente rimandare al link sul sito originale, in cui viene richiesto di sbrigare un semplice procedura per confermare i propri dati personali. Si tratta di una truffa molto ben ideata, e la schermata di presentazione è fatta così bene che diventa difficile non farsi ingannare. Naturalmente però è tutto fittizio, e una volta che l’utente ha inserito i dati richiesto da questa falsa mail, gli hacker hanno la possibilità di impadronirsi del suo conto corrente. È importantissimo dunque fare sempre attenzione quando si naviga su internet, in particolar modo alla mail che si ricevono sulla propria posta elettronica in quanto al momento è il metodo più diffuso tra gli hacker per truffare le persone on line.

