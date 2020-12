Zlatan Ibrahimovic nonostante l’età è il punto di riferimento del Milan. Il bomber svedese non ha ancora rinnovato con i rossoneri e attraverso alcune dichiarazioni apre a un possibile addio a fine stagione.

Il Milan riesce a vincere anche senza Zlatan Ibrahimovic, ma se i rossoneri sono primi in classifica lo devono solo a lui. I meneghini sono riusciti a macinare vittorie solo grazie al lavoro svolto dai due allenatori, Stefano Pioli in panchina e Ibra in campo, e perciò il rinnovo per lo svedese dovrebbe essere d’obbligo.

Purtroppo la società non ha ancora avviato i contatti con l’entourage dell’ex Manchester United e così Ibra ha aperto all’addio. Sul giocatore piombano due top club e se il Milan non accelera potrebbe dire addio al suo uomo migliore.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic apre all’addio: destinazione a sorpresa

Il calciomercato riserva sempre delle sorprese. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe continuare ad essere a strisce rossonere, ma sino a quando non verrà posta la firma sul rinnovo nulla è certo.

Infatti il bomber svedese in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport non ha dato certezze ai rossoneri affermando: “Non smetto di giocare, il prossimo anno sarò al Milan o altrove”. Queste esternazioni preoccupano il club di via Aldo Rossi ma ha aperto spiragli per un trasferimento in altri top club.

In modo particolare, ad oggi sono due i club interessati a Zlatan. Uno è il Napoli, che da tempo starebbe pensando ad Ibrahimovic come torre in attacco a portare tanti gol. L’altro invece sarebbe il Tottenham di Jose Mourinho, che potrebbe pensare a lui come sostituto di Harry Kane.

