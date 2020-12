La Juventus pensa al futuro e il restyling partirà dall’area tecnica. In forte dubbio la permanenza in bianconero di Fabio Paratici.

Sicuramente l’avvio di stagione della Juventus non è stato come società e tifosi si aspettavano. La scelta di affidare le chiavi della panchina a un esordiente come Andrea Pirlo non sembra essersi rivelata un’ottima mossa, ma il primo a rischiare grosso è Fabio Paratici.

Nonostante i bianconeri siano nelle zone alte della classifica e abbiano già blindato il passaggio del turno in Champions League, la società torinese sta pensando di mettere in atto una vera e propria rivoluzione che partirà dalla dirigenza. Rischiano la permanenza sia Paratici che Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, doppio colpo dalla Lazio: Paratici rischia

Fabio Paratici, in seguito alla vicenda legata al caso Suarez, rischia di perdere il suo posto di direttore dell’Area Tecnica bianconera. La Vecchia Signora avrebbe già maturato l’idea della separazione e inoltre avrebbe già pronto il sostituto.

Si tratta di Igli Tare, il dirigente biancoceleste che da diverse stagioni sta facendo molto bene alla Lazio ed è entrato nei radar del club torinese. Nel momento in cui a rischiare è anche Andrea Pirlo, qualora di concretizzasse l’arrivo di Tare, sulla panchina della Juventus potrebbe arrivare Simone Inzaghi.

Il tecnico biancoceleste è stato accostato alla Juventus da diverse stagioni e se Pirlo dovesse sbagliare qualche gara di troppo, Inzaghi lo sostituirà anche a stagione in corso. Seguiranno aggiornamenti.

