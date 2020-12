Calciomercato Inter, il top player ha deciso: futuro già scritto

Ormai non c’è più dubbio: il top player lascerà l’Inter nella prossima sessione di calciomercato. Il suo futuro è già scritto

Ieri sera l’Inter di Antonio Conte ha fornito una grande prova contro il Bologna di Mihajlovic, che nulla ha potuto sotto i colpi del solito Romelu Lukaku e di un ritrovato Achraf Hakimi. I nerazzurri pare stiano finalmente iniziando a carburare, e si avvicinano velocemente al Milan primo in classifica.

Tra i tanti aspetti positivi di ieri sera, ce n’è uno che però ha fatto infuriare i tifosi: il trattamento riservato a Christian Eriksen. Il danese è ormai chiaramente fuori dal progetto e a gennaio lascerà l’Inter per accasarsi in un club che possa metterlo in luce. Quello che viene rimproverato ad Antonio Conte è però l’uso centellinato del giocatore, non lasciato in panchina ma fatto entrare negli ultimissimi minuti di partita.

Calciomercato Inter, dove può finire Eriksen

Che tra Eriksen e l’Inter non sia mai sbocciato l’amore, non è un segreto. In particolare, è stato il tecnico Antonio Conte a non saperlo valorizzare, portando al triste epilogo solamente un anno dopo il suo arrivo. L’ex Tottenham non convince nella posizione di trequartista dietro Lautaro Martinez e Lukaku, e per questo motivo verrà venduto. I tifosi sono in rivolta, e stanno rivivendo una situazione: “Simile a quella di Icardi”. Anzi, secondo alcuni supporter il fantasista danese sta ricevendo un trattamento persino peggiore, nonostante un comportamento da professionista.

Per il suo futuro, le pretendenti certamente non mancano. Il PSG potrebbe tornare forte su di lui, con Leonardo in prima linea. Anche diversi club di Premier League sarebbero intenzionati a riportare il top player in Inghilterra, con il Manchester United pronto ad affondare il colpo. Ci sarebbe poi la clamorosa suggestione Milan, con i rossoneri che potrebbero dover intervenire sul mercato in caso di mancato rinnovo di Calhanoglu.

