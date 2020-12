WhatsApp, TikTok ma non solo: le app più scaricate di novembre

Tra le app più scaricate di novembre, al primo posto c’è sempre WhatsApp. Superato TikTok, che rimane primo sull’App Store

Come spesso accade, al termine di ogni mese vengono pubblicate classifiche relative a download effettuati e recensioni positive e negative. Secondo quanto fornito dai dati di SensorTower, per il mese di novembre al primo posto c’è WhatsApp. Parlando di Google Play Store, il colosso di Zuckerberg ha superato TikTok.

L’app di messaggistica ha ottenuto in totale ben 58 milioni di download, che gli consentono di guidare sia la classifica generale che quella del negozio virtuale di Big G. Situazione diversa su App Store, dove è il software di ByteDance a comandare ancora una volta le classifiche con oltre 55 milioni di download. Qui, WhatsApp è solo sesto dietro Facebook, Instagram, Zoom e YouTube.

WhatsApp, TikTok e le altre app più scaricate

Ottimi risultati per WhatsApp e TikTok, che si contendono le prime posizioni nella speciale classifiche delle app più scaricate del mese di novembre. Oltre ai due grandi colossi, però, ci sono anche diversi altri software che stanno continuando ad ottenere grandi consensi. Tra le new entry, c’è Weather & Radar Usa che è la seconda più scaricata del Google Play Store. Sesto posto per Zoom, che ha registrato un vero e proprio boom con lo scoppio dell’emergenza Covid.

Terzo posto per Facebook nello shop di Big G, mentre SnapChat è scivolato al settimo posto. Altre app molto scaricate sono Instagram e YouTube. Classifica a parte per quanto riguarda il gaming, che continua ad ottenere un successo smisurato sia per quanto riguarda i giovani che i più adulti.

