Le Donatella si preparano per stasera: sotto la giacca nulla – FOTO

Le Donatella si preparano per stasera: la foto postata su Instagram mostra una mise molto sensuale. Sotto la giacca non hanno nulla!

Le Donatella sono diventate famose per il pubblico Tv anche grazie alla loro partecipazione al programma di Michelle Hunziker, All Togheter Now. La coppia musicale, costituita dalle sorelle Silvia e Giulia Provvedi, sta spopolando anche su Instagram. Al di là del talento della loro voce, le due infatti sono anche bellissime e non mancano di stuzzicare i numerosissimi fan con delle foto social molto accattivanti.

Dalla partecipazione nel 2012 al talent di X-Factor, di strada ne è passata. Prima la partecipazione alla decima edizione dell’Isola dei Famosi, poi l’incontro con Fabrizio Corona che le fotografa senza veli per la rivista Playboy. Tra l’altro con il noto paparazzo, Silvia ha intrapreso anche una storia amorosa durata diverso tempo e romanzata fin troppo.

Ora la partecipazione al programma di Mediaset, condotto dalla Hunziker, che tanto bene sta facendo il sabato sera in prima serata.

Le Donatella si preparano per stasera: sotto la giacca non hanno niente!

L’ultima foto postata su Instagram in preparazione per la puntata di questa sera di All Togheter Now, mostra le sorelle Provvedi in una mise piuttosto accattivante. Le Donatella sono in camerino e si stanno preparando per andare in onda. A colpire sono soprattutto le giacche che indossano e quello che c’è, o meglio non c’è sotto. Al di là dei bellissimi lineamenti del viso di Silvia e Giulia, a far impazzire i fan sono anche i due Lati A delle cantanti e showgirl. Sicuramente in molti daranno retta alla loro didascalia e non perderanno nemmeno un minuto dello show in onda questa sera.

