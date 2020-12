Inter-Bologna 3-1: highlights, voti e tabellino della partita di San Siro che ha concluso gli anticipi della 10^ giornata di Serie A



Inter-Bologna 3-1: non sappiamo ancora se l’Inter sia uscita definitivamente dalla mini crisi della scorse settimana. Ma intanto trova la terza vittoria di fila, si rilancia in classifica e ritrova Hakimi. Il marocchino, al quale finalmente Conte ha concesso foiducia, lo ripaga con una doppietta di classe e potenza.

A sbloccare la gara però, come succede spesso, era stato Romelu Lukaku che poi ha avuto almeno un altro paio di occasioni buone per il bis personale. Il Bologna ha fatto lo stretto necessario, ma almeno può fare festa per il gol di un giovane interessantissimo come Vignato. Troppo poco però per giustificare il viaggio fino a Milano.

Inter-Bologna 3-1: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 16′ Lukaku (I), 45′ e 70′ Hakimi (I), 67′ Vignato (B)

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6.5 (83′ D’Ambrosio sv); Hakimi 7.5 (71′ Darmian 6), Vidal 6.5 (71′ Barella 6.5), Brozovic 6, Gagliardini 7, Perisic 6; Sanchez 6 (91′ Eriksen sv), Lukaku 6.5 (71′ Lautaro Martinez 6). All. Conte 7.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski 5.5; Medel 6 (63′ Dominguez 5.5), Danilo 5, Tomiyasu 6; De Silvestri 5.5, Schouten 6, Svanberg 5.5 (63′ Vignato 6.5), Hickey 5 (63′ Khailoti 5.5); Soriano 6; Barrow 5 (79′ Rabbi sv), Palacio 6,5 (79′ Vergani sv). All. Mihajlovic 5.5

NOTE: ammoniti Hickey (B), Hakimi (I), Danilo (B)



