Dpcm, Musumeci: “Rischio esodo verso il sud Italia, chiediamo più misure”

Il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha commentato il nuovo Dpcm, ipotizzando un pericoloso esodo verso il sud Italia

Da ieri venerdì 4 dicembre, in tutta Italia è in vigore il nuovo Dpcm aggiornato. I numeri relativi al Covid sono in calo, ma non per questo si può abbassare la guardia e procedere con allentamenti significativi alle restrizioni. È questo il messaggio veicolato dal premier Conte nel corso della conferenza stampa d’illustrazione del nuovo Decreto legge.

Il Governo si è concentrato principalmente sul periodo delle feste di Natale, durante il quale non ci si potrà spostare dalla propria regione di residenza e, nei giorni centrali, nemmeno dal proprio comune. Secondo il governatore della Sicilia Nello Musumeci, però, questa decisione potrebbe avere gravi conseguenze nei giorni antecedenti allo stop: “C’è il rischio di un esodo verso il sud Italia“.

Dpcm, Musumeci: “Chiediamo più misure al Cts”

Il governatore della Sicilia Nello Musumeci si è detto molto preoccupato circa alcune misure varate con il nuovo Dpcm. Lo stop agli spostamenti nei giorni antecedenti alle festività natalizie potrebbe involontariamente incentivare un esodo verso il sud Italia nelle prime settimane di dicembre. “Tutto questo non può non destare preoccupazione. Ho chiesto al Comitato tecnico scientifico di valutare alcune misure aggiuntive” le sue parole: “Vorremmo poi condividerle anche con il ministero della Salute. In Sicilia c’è un miglioramento molto importante, stiamo vedendo una regressione della pressione sulle strutture ospedaliere“.

Come riportato da Adnkronos, il governatore Musumeci è rincuorato dai recenti numeri registrati in Sicilia. “Ma non possiamo rischiare di far correre nuovamente il virus, a causa di alcuni comportamenti individuali stupidi e superficiali. Dobbiamo farlo per le tante vittime che abbiamo avuto e per la passione con la quale gli operatori sanitari stanno lavorando” ha poi concluso.

