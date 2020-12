Cristiano Ronaldo, il fratello indagato per truffa: i dettagli della vicenda

Cristiano Ronaldo, problemi per il fratello Hugo Dinarte Santos Aveiro: è indagato per truffa delle magliette. Ecco cosa rischia

Problemi con la legge per la famiglia Ronaldo. Hugo Dinarte Santos Aveiro – fratello di Cristiano Ronaldo – è infatti indagato per una truffa legata a magliette prodotte senza autorizzazione. Il 45enne gestisce il brand e il milionario flusso di denaro che deriva da tutto il merchandising col nome del campione della Juventus, oltre ad essere proprietario della società Mussara.

Ed è proprio quest’ultima ad essere protagonista della vicenda legale. Nello specifico, l’azienda torinese Pegaso ha accusato Mussara di aver incassato 500mila euro per una fornitura di magliette Cr7Museu, salvo poi contestargli la licenza alla produzione. Da una parte, la società gestita dal fratello di CR7 dichiara di non aver mai dato alcuna autorizzazione, mentre dall’altra Pegaso afferma di avere tutte le carte in regola per partire con la produzione.

Cristiano Ronaldo, il fratello Hugo coinvolto in una truffa di magliette

Inoltre, Mussara avrebbe comunque preteso l’interruzione della produzione, e l’acquisto a 4 euro al pezzo delle magliette già prodotte (per mandarle al macero). Sempre secondo le accuse, si è poi scoperto che quelle magliette sono finite in vendita nel museo di Funchal a 40 euro. Al momento, la causa civile è in corso e la Pegaso è convinta di poter dimostrare le proprie ragioni. La procura di Torino ha aperto un fascicolo a riguardo.

