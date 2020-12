Covid, in Ucraina 13.825 casi e 226 morti nelle ultime 24 ore

Calo della curva epidemiologica in Ucraina, dove i nuovi casi da Covid-19 nelle ultime 24 ore sono stati 13.825: i dati

Numeri in calo in Ucraina dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 13.825 nuovi positivi al Covid-19. Il giorno precedente l’incremento era stato di 15.131 unità, mentre due giorni fa addirittura 14.496. A riportare i dati è stato il ministro della salute, Maksim Stepanov. I decessi totali, invece, sono attualmente 13.421, di cui 226 deceduti nelle ultime 24 ore. Ad oggi i casi totali da inizio epidemia sono 801.716 contagi.

Covid-19, la situazione nel resto del mondo

Ad oggi i casi totali registrati in tutto il mondo sono 65.967.222, mentre le morti complessive 1.519.883.

I casi sono così ripartiti:

14.371.635 US

9.608.211 India

6.533.968 Brazil

2.410.462 Russia

2.321.703 France

1.694.800 United Kingdom

1.688.939 Italy

1.684.647 Spain

1.454.631 Argentina

1.352.607 Colombia

1.157.514 Germany

1.156.770 Mexico

1.041.846 Poland

1.016.835 Iran

967.075 Peru

822.985 Ukraine

805.804 South Africa

765.997 Turkey

587.439 Belgium

569.707 Indonesia

560.622 Iraq

557.135 Chile

553.040 Netherlands

542.406 Czechia

500.273 Romania

473.991 Bangladesh

436.345 Philippines

413.191 Pakistan

406.189 Canada

372.620 Morocco

358.336 Saudi Arabia

344.497 Switzerland

342.101 Israel

312.553 Portugal

297.245 Austria

278.912 Sweden

243.581 Hungary

238.861 Nepal

234.353 Jordan

206.940 Serbia

196.482 Ecuador

178.378 Kazakhstan

174.062 United Arab Emirates

173.607 Panama

159.909 Japan

158.807 Bulgaria

158.154 Georgia

146.680 Dominican Republic

145.325 Bolivia

143.917 Kuwait

143.685 Costa Rica

143.383 Belarus

143.370 Croatia

140.959 Armenia

139.643 Qatar

138.000 Azerbaijan

134.295 Lebanon

124.805 Guatemala

124.329 Oman

117.583 Egypt

113.829 Moldova

113.392 Slovakia

113.185 Greece

112.091 Ethiopia

109.760 Honduras

103.877 Venezuela

101.900 Tunisia

96.520 Burma

94.676 West Bank and Gaza

93.348 China

92.793 Bosnia and Herzegovina

87.600 Bahrain

87.266 Denmark

87.249 Kenya

86.730 Algeria

86.499 Paraguay

85.529 Libya

83.133 Slovenia

74.774 Kyrgyzstan

73.751 Uzbekistan

73.491 Ireland

70.236 Malaysia

69.582 Lithuania

68.627 Nigeria

66.330 North Macedonia

58.255 Singapore

52.096 Ghana

47.072 Afghanistan

41.302 Albania

40.117 Kosovo

39.718 El Salvador

37.801 Norway

37.467 Montenegro

37.017 Luxembourg

36.915 Korea, South

27.956 Australia

26.758 Finland

26.559 Sri Lanka

24.752 Cameroon

21.898 Uganda

21.412 Cote d’Ivoire

19.993 Latvia

18.535 Sudan

17.857 Zambia

17.513 Madagascar

16.297 Senegal

16.038 Mozambique

15.493 Angola

14.804 Namibia

14.500 Estonia

13.281 Congo (Kinshasa)

13.186 Guinea

13.143 Maldives

12.349 Tajikistan

11.812 Cyprus

11.531 Botswana

10.996 Cabo Verde

10.987 Jamaica

10.547 Zimbabwe

10.320 Malta

9.347 Haiti

9.254 Gabon

9.181 Mauritania

8.610 Cuba

8.233 Syria

7.565 Bahamas

7.383 Belize

6.955 Andorra

6.735 Trinidad and Tobago

6.731 Uruguay

6.480 Eswatini

6.047 Malawi

6.043 Rwanda

5.838 Nicaragua

5.774 Congo (Brazzaville)

5.690 Djibouti

5.601 Guyana

5.462 Iceland

5.322 Suriname

5.159 Equatorial Guinea

4.938 Mali

4.918 Central African Republic

4.525 Somalia

4.072 Thailand

3.768 Gambia

3.154 South Sudan

3.091 Burkina Faso

3.055 Benin

3.051 Togo

2.441 Guinea-Bissau

2.420 Sierra Leone

2.267 Yemen

2.150 Lesotho

2.078 New Zealand

1.756 San Marino

1.726 Niger

1.719 Chad

1.676 Liberia

1.361 Vietnam

1.351 Liechtenstein

999 Sao Tome and Principe

842 Mongolia

712 Diamond Princess

692 Burundi

690 Taiwan*

671 Papua New Guinea

632 Eritrea

630 Monaco

615 Comoros

509 Tanzania

508 Mauritius

424 Bhutan

345 Cambodia

284 Barbados

262 Saint Lucia

184 Seychelles

151 Brunei

144 Antigua and Barbuda

87 Saint Vincent and the Grenadines

85 Dominica

44 Fiji

41 Grenada

39 Laos

31 Timor-Leste

27 Holy See

22 Saint Kitts and Nevis

17 Solomon Islands

10 Western Sahara

9 MS Zaandam

4 Marshall Islands

1 Vanuatu.

