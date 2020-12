Covid, Speranza: “Vaccinazioni volontarie, italiani pronti a questa sfida”

Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza ha trattato vari temi ai microfoni di Sky TG24, tra cui il vaccino

L’emergenza Covid continua ad essere preoccupante, nonostante i numeri siano in miglioramento e l’indice Rt sia sceso sotto la soglia di 1 in tutto il territorio. Da ieri venerdì 4 dicembre è attivo un nuovo Dpcm, che sarà valido fino al prossimo 6 gennaio. Tante misure confermate e rafforzate per le settimane di festività.

A tal proposito, è intervenuto ai microfoni di Sky TG24 il ministro della Salute Roberto Speranza. “Ancora qualche sacrificio, il 2021 sarà l’anno giusto per mettersi alle spalle questi mesi così complicati. Avremo un vaccino sicuro ed efficace, cure e penso che anche dagli anticorpi monoclonali avremo risposte ottime” le sue parole: “Vaccini in dirittura d’arrivo, aspettiamo esito positivo da parte dell’Agenzia europea“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, Lamorgese: “Natale di sacrifici, 70mila agenti per i controlli”

Covid, Speranza: “Partiremo con vaccinazioni volontarie”

Intervenuto a Sky TG24, il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato dell’emergenza Covid in Italia, soffermandosi sul tema vaccini. “Non arriveranno tutti insieme ma scaglionati, si tratta comunque di un segnale importante di sicurezza per i mesi a venire” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Il Governo punta ad arrivare all’immunità di gregge. Per impostazione, partiremo con la volontarietà e poi vediamo dove si arriva. I cittadini sanno che il farmaco è una soluzione valida per sconfiggere il virus, gli italiani saranno all’altezza della sfida“.

Sul Natale e sulle critiche contro il governo per le decisioni troppo dure, il ministro Speranza ha così risposto. “Anche noi abbiamo un cuore, ma vogliamo difendere il diritto alla salute. Non possiamo permetterci un nuovo aumento dei positivi, facciamo ora sacrifici per poi ripartire l’anno prossimo” ha concluso.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Dpcm, Musumeci: “Rischio esodo verso il sud Italia, chiediamo più misure”