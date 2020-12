Covid, Lamorgese: “Natale di sacrifici, 70mila agenti per i controlli”

Intervistata a SkyTG 24 Live in Courmayeur, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha affrontato il tema Natale col Covid

Il periodo di festività si sta avvicinando, e sarà inevitabilmente diverso rispetto agli anni scorsi. L’emergenza Covid ha di fatto stravolto le vite di tutti, e non ci saranno eccezioni nemmeno per gli ultimi giorni dell’anno. I numeri relativi alle infezioni sono in calo, ma è ancora troppo presto per procedere con allentamenti troppo importanti.

Intervistata da SkyTG 24 Live in Courmayeur, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha affrontato proprio questo tema, spiegando come i controlli saranno rafforzati a ridosso dei giorni festivi. “Ci saranno circa 70mila agenti adibiti per i controlli nei giorni a ridosso del Natale e di Capodanno. Il monitoraggio avverrà con equilibrio, anche perché teniamo aperti i negozi per salvaguardare un certo tipo di economia” le sue parole.

Covid, Lamorgese: “Natale diverso, ma ce la faremo”

Intervistata da SkyTG 24 Live in Courmayeur, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha spiegato come saranno le festività con l’emergenza Covid ancora presente. “I controlli avverranno con equilibrio, ma c’è bisogno anche dell’aiuto dei titolari dei negozi. Dovranno attuare precauzioni per non far entrare troppe persone insieme” ha spiegato la ministra: “Monitoraggio sopratutto alle frontiere e negli aeroporti, l’esperienza di quest’estate è stata tutt’altro che positiva. Cerchiamo di evitare una terza ondata“.

Sul Natale, invece, la Lamorgese non ha fatto troppi giri di parole. “Sara un periodo natalizio fato di sacrifici, saremo costretti a continuare con delle limitazioni alla mobilità anche tra Comuni, oltre che tra regioni. Dimentichiamoci per quest’anno del Natale tutti insieme, dobbiamo allontanarci dalle tradizioni” ha concluso a Sky TG24: “Questo sacrificio ci permetterà di affrontare il prossimo anno con maggior sicurezza“.

