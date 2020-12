Cashback, anche senza Spid e app Io: come funziona

Si potrà accedere al piano di rimborsi cashback anche senza Spid o Io. Il metodo è molto semplice, andiamo a vedere come attivarlo.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell’ultimo Dpcm ha annunciato anche il piano di rimborsi cashback, che permetterà ai consumatori di ricevere fino a 300 euro di rimborso spesa all’anno. Infatti per ogni spesa seguirà un rimborso del 10%, in modo da far ripartire l’economia del paese invogliando anche il popolo ad andare nei negozi. Inoltre con il pagamento in digitale c’è anche maggior sorveglianza per quanto riguarda gli evasori.

In molti però sono a conoscenza di questo piano rimborsi già da un paio di anni. Infatti il cashback non è cosa nuova e sarà possibile accedere ai rimborsi anche senza l’applicazione Io o Spid di Poste Italiane. Per accedere al piano stanziato dal Governo c’è anche una terza e quarta via chiamata Nexi, ossia l’agenzia italiana specializzata nei pagamenti in digitale. Andiamo quindi in cosa consiste l’offerta di Nexi.

Cashback, come accedere ai rimborsi con Nexi: c’è la carta Yap

Da un paio di anni, infatti, è arrivata la carta prepagata Yap, di proprietà dell’agenzia italiana Nexi. Con il nuovo decreto è possibile avere un accesso facilitato al piano di rimborsi e un cruscotto che calcola l’importo raggiunto ai fini del cashback.

Ad oggi in Italia i possessori della carta sono circa 850mila e la maggior parte dei proprietari sono Under 30 che si sono fatti ingolosire dai 10€ in regalo per l’attivazione. Per attivarla bisognerà osservare una semplice procedura in cui serviranno: dati anagrafici, numero di cellulare, un indirizzo email, un documento e un video di pochi secondi per il riconoscimento.

Mentre invece un altro metodo per aggirare la procedura di Spid e Io è Nexi Pay, l’app per gestire le carte di credito. Con questa app infatti sarà possibile accedere al cashback di Natale, che poi sarà spalmato per tutto il 2021.

