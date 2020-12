Calciomercato Milan, pronto il colpo dal Belgio: costa 12 milioni

Calciomercato Milan, Maldini e Massara hanno messo gli occhi sul gioiellino belga: attenzione però alla concorrenza dell’Atalanta

Il Milan, dopo l’acquisto di Saelemaekers a gennaio, ha deciso di tornare a guardare in Belgio per acquistare un nuovo gioiellino. Si tratta del centrocampista offensivo Charles De Ketelaere del Bruges, il quale costa tra i 12 ed i 15 milioni di euro. Il classe 2001 in questa stagione ha già marcato il tabellino 2 volte in 5 gare di Champions League ed ha segnato una sola rete in 13 partite in campionato.

Calciomercato Milan, tre attaccanti nel mirino per il dopo Ibra

Il Milan sa che Ibra, a dispetto di quanto sta facendo, ha comunque 39 anni e per questo serve guardare al futuro. Diversi sono gli attaccanti messi nel mirino, ma tre sono i calciatori in cima alla lista dei desideri di Maldini e Massara. Piacciono Gianluca Scamacca, Jørgen Strand Larsen e Patson Daka. Il primo, di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa, è il profilo maggiormente gradito per ciò che sta dimostrando in Serie A.

I neroverdi hanno da tempo fissato il prezzo, attualmente di 25 milioni di euro, che però potrebbe salire a dismisura qualora continuasse a segnare. Il secondo, di proprietà del Groningen, è stato acquistato dal Sarpsborg in estate ed ha ben cominciato in Eredivisie con 3 gol e 2 assist in 9 gare. Il costo dovrebbe essere di circa 15-20 milioni ad ora. Patson Daka, invece, è l’erede di Haaland al Salisburgo. In questa stagione ha segnato 34 gol in altrettante partite. Il suo costo è di 40 milioni di euro.

