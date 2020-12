Calciomercato Juventus, top player in arrivo dal Barça: lo porta Jorge Mendes, approfittando della crisi societaria in Catalogna. Sarebbe il rinforzo ideale per l’attacco

La Juventus sta già programmando la prossima stagione. L’arrivo di Pirlo ha segnato l’inizio di un nuovo ciclo, dopo le scorpacciate fatte con Allegri e le difficoltà vissute con Sarri. Squadra giovane e di grande prospettiva, con un occhio anche al monte ingaggi, per non aggravare eccessivamente un bilancio appesantito dalla pandemia di Covid. In quest’ottica i nomi più attenzionati sono quelli dei “Next Gen” alla Kulusevski e Chiesa, per creare una linea verde su cui basare un nuovo ciclo di vittorie. Cristiano Ronaldo rimarrà probabilmente un’altra stagione a Torino, alla ricerca continua di record personali, prima di migrare verso lidi più esotici. Serve però programmare un colpo in grado di rilanciare ambizioni ed entusiasmo per quando il portoghese sarà ormai altrove. In quest’ottica può tornare buono il lavoro di Jorge Mendes, tra i più potenti procuratori in circolazione e intenzionato ad assistere la “Vecchia Signora” in un nuovo colpo da 90.

Calciomercato Juventus, top player in arrivo dal Barcellona: occhi puntati su Ansu Fati

Il nome giusto per accendere la fantasia dei tifosi è quello di Ansu Fati. Da molti considerato il nuovo Samuel Eto’o, per altri l’erede naturale di Messi, il classe 2002 ha già stregato tutti a discapito della giovanissima età. Jorge Mendes, suo procuratore, sa bene le difficoltà che sta attraversando il Barcellona, attanagliato da una crisi societaria ed economica promossa dall’operato poco lungimirante dell’ex presidente Bartomeu. La cessione del gioiellino, secondo quanto riportato da ‘El Chiringuito‘, porterebbe nelle casse blaugrana una cifra attorno ai 100 milioni. Una plusvalenza “secca” vista la provenienza dalla “Masia” e una boccata di ossigeno per il bilancio, aggravato da un rosso di quasi un miliardo. In Spagna sono sicuri che nel giro di qualche settimana Paratici e Agnelli proveranno l’affondo decisivo, per la gioia ovviamente di Andrea Pirlo. Il futuro è in rampa di lancio.

