Calciomercato Inter, assalto al nuovo Kanté: arriva dalla Premier

Calciomercato Inter: la dirigenza ha messo gli occhi su un centrocampista che gioca in Premier League e destinato a diventare il nuovo Kanté

Antonio Conte, dopo aver ricevuto l’acquisto di Vidal in estate, non ha comunque trovato un calciatore che possa essere il suo Kanté. Quest’ultimo dall’Inter è stato cercato a lungo, ma il Chelsea lo ha dichiarato incedibili.

Per questo, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, Marotta starebbe guardando con attenzione ad un calciatore dalle doti simili e l’avrebbe trovato in Yves Bissouma. Il 24enne si sta mettendo in mostra con la maglia del Brighton ed il club, per cederlo, avrebbe fissato il prezzo da 20 milioni di euro. Attenzione, però, al Liverpool che lo avrebbe messo nel mirino per sostituirlo a Wijnaldum. Quest’ultimo, molto probabilmente, a fine stagione dirà addio a parametro zero per accasarsi al Barcellona.

Calciomercato Inter, a gennaio pronte le cessioni a centrocampo

L’Inter, soprattutto se dovesse arrivare Bissouma o un altro profilo, a gennaio dovrà cedere almeno due pedine a centrocampo. I principali indiziati per l’addio sono Radja Nainggolan e Christian Eriksen. Il primo pare sia già promesso al Cagliari, club nel quale non è riuscito a trasferirsi in estate, ma nelle ultime ore si sarebbe fatta insistente una voce che lo vorrebbe al Napoli in un affare che porterebbe Milik all’Inter. Il danese, invece, non vive un bel rapporto con il tecnico Antonio Conte, ma non gli mancano gli estimatori. Uno su tutti è il Real Madrid, pronto a sborsare circa 20 milioni di euro per portarlo in Spagna. L’Ad Marotta farà un tentativo anche per la cessione di Vecino.

