Brasile, bus precipita da un viadotto: almeno 16 morti e 27 feriti

In Brasile un bus è precipitato da un viadotto provocando almeno 16 morti. Ancora incerte le cause che hanno provocato l’incidente.

Brutto episodio in Brasile dove un bus è caduto da un viadotto provocando almeno 16 morti. Il volo del mezzo è stato considerevole, visto che è precipitato da 20 metri d’altezza. Tra i passeggeri presenti sull’autobus ben 27 sono rimasti feriti, in una tragedia che poteva causare tantissimi decessi in più. Infatti non si sanno ancora le cause che hanno portato al tragico incidente.

Stando alle prime voci che arrivano dal paese brasiliano, infatti, a provocare il premendo volo del bus ci sarebbe stato un guasto ai freni che ha colto di sorpresa il conducente. Subito dopo notato il guasto, l’autista ha perso il controllo del mezzo, che è letteralmente caduto per circa venti metri. Il tutto è avvenuto nella città di Joao Monlevade, al sud-est dello stato del Minas Gerais.

Il bus, dopo il volo, si è schiantato sui binari della ferrovia sottostante. Durante il volo, sei persone, tra cui il conducente, sono riuscite a lanciarsi dal mezzo, una mossa coraggiosa che ha permesso di salvargli la vita. Il volo drammatico nel paese brasiliano è l’ultimo degli incidenti stradali mortali nel paese. Infatti dal 2015 al 2019 in Brasile ben 30mila persone hanno perso la vita in un incidente stradale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO !

