Allerta meteo arancione in Sicilia, la Protezione Civile della regione ha deciso di mettere in guardia tutti i concittadini.

La situazione del meteo in Italia continua ad essere complicata, con tante cose da considerare. La nostra penisola in questo momento, infatti, è nel bel mezzo di diversi correnti e di diversi tipi di perturbazioni, soprattutto ovviamente molto fredde. E la situazione diventa complessa, anche perché il Paese e tutto il mondo sta continuando a combattere con il Covid-19. Piove sul bagnato, letteralmente, perché il clima è già particolarmente rigido e la situazione è complicata. Sono diverse le regioni e i luoghi in Italia dove ci sono delle allerte e ora anche la Sicilia si aggiunge. La Protezione Civile della regione ha dato l’allarme per le prossime 24-36 ore su tutto il territorio siciliano, annunciando l’allerta arancione per il clima.

Allerta meteo arancione in Sicilia, anche al nord delle zone preoccupano

La Sicilia sarà interessata da fenomeni meteorologici molto particolari, con tanti rovesci e fortissimi venti. Per questo è necessario avere la guardia alta ed evitare spostamenti. Anche nell’Italia del nord la situazione è complessa, con dei problemi importanti che sono previsti a Trieste. Infatti il Friuli Venezia Giulia resta una regione rossa per l’allerta maltempo, con tanto di estensione della zona ritenuta in fortissimo pericolo. Infatti anche la zona centrale e orientale della regione viene inghiottita dall’allerta di massimo livello per le precipitazioni.

