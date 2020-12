WhatsApp, arrivano i messaggi in-app: a cosa serve la nuova funzione

WhatsApp lancia i messaggi in app, la nuova funzione all’interno dell’applicazione. Ecco a cosa serve e quando sarà attivata.

Continua a cambiare ed aggiornarsi WhatsApp, nota app di messaggistica, che adesso è pronta ad implementare i messaggi in-app. L’aggiornamento introduce una nuova funzione in grado di rivoluzionare l’applicazione aprendo alla pubblicità all’interno dell’app. Infatti tutti i messaggi o annunci saranno notificati all’utente e saranno visibili solamente una volta aperta l’applicazione. Inoltre stando alle indiscrezioni i messaggi saranno ciclabili e permetteranno di passare dall’applicazione ad una pagina esterna.

La preoccupazione più grande per gli utenti, però, resta il fine pubblicitario dell’aggiornamento. Infatti i messaggi in app potranno essere usati come inserzioni per le pubblicità a siti esterni. Ad oggi questa novità ancora non è ufficiale, infatti è stata implementata solamente nella versione Beta dell’applicazione. Andiamo quindi a vedere tutte le novità che potrebbe presentare WhatsApp nei prossimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, il nuovo progetto è pronto: tutte le novità del 2021

WhatsApp, pronta ad implementare i messaggi in app: cosa cambia

Il nuovo aggiornamento che prevede i messaggi in app da parte di WhatsaApp, al momento, verrà utilizzata solamente per mostrare i nuovi termini di servizio sulle app americane. Così apparirà un piccolo banner in alto che però non avrà la classica X di chiusura. Così il banner rimarrà attivato fino a che l’utente non completerà l’azione richiesta. Quando l’utente cliccherà il banner, ad oggi, saranno mostrati solamente i termini di servizio.

Al momento l’aggiornamento non entusiasma tutti gli utenti, visto che è giudicato invasivo da gran parte della community. Così l’applicazione ci ha tenuto a smentire le pubblicità esterne, al massimo il banner in sovraimpressione sarà usato per invogliare gli utenti a provare tutte le nuove funzioni presenti all’interno dell’app.

Infatti tra le tante novità implementate da WhatsApp negli ultimi mesi troviamo i nuovi sfondi personalizzabili, con l’utente che potrà cambiare lo sfondo per ogni singola chat. Inoltre il banner sarà utilizzato anche per i messaggi effimeri, con l’utente che sarà informato su come funzioneranno. Infine il banner sarà utilizzato anche per aggiornare l’utente sulla compatibilità dello smartphone con WhatsApp.

POTREBBE INTERESSARTI >>> PlayStation 5, altre console disponibili: dove e quando poterle acquistare

L.P.

Per altre notizie di Tech24, CLICCA QUI !